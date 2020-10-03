النصف_الحلو.. «سواروفسكي» تحتفل بحرفية الصنع والجمال

تحتفل «سواروفسكي»، هذا العام، بمرور 125 عاماً من حرفية الصنع الراقية من خلال ابتكار مجوهرات وإكسسوارات تمنح الأشخاص حول العالم القدرة على إظهار الجمال شكلاً ومضموناً، إلى جانب التعبير عن أسلوبهم الفريد والمستقل.

وتتخذ «سواروفسكي» من تاريخها العريق وسيلة لها لتسرد من خلال مجموعة خريف/‏‏‏شتاء 2020 قصصاً عن محطتين مضيئتين في تاريخ العلامة التجارية البالغ 125 عاماً، وهما محطتان تربطهما قوة الجمال التي لا تنضب. وتستقي مجموعة الخريف الإلهام من الجمال النابض لفترة السبعينات وما تتميز به من روح الإبداع، تلك الفترة التي ابتكرت فيها «سواروفسكي» أول منتجاتها الكريستالية، في حين تمثل مجموعة العطلة لمحة من ملامح الجمال الملكي الراقي في عام 1895؛ العام الذي رأت فيه «سواروفسكي» النور. وتجسد مجموعة خريف/‏‏‏شتاء 2020 الروح الابتكارية التي تنبض بها العلامة التجارية حيث تمثل تعبيراً إبداعياً عن حرفية الصنع المتأصلة في هوية «سواروفسكي»، وخبرتها في الكريستال وأساليبها المتقدمة. واستعانت «سواروفسكي» بسجلها الحافل في تصميم مجموعة الخريف كي تعيد من جديد تصوير القطع الأيقونية من الماضي، ولتصمم كذلك قطعاً جديدة مواكبة لأحدث الصيحات. وتسعى «سواروفسكي»، متأثرةً بعقد السبعينات، إلى منح النساء القوة من خلال مجموعة مصممة لتشجيعهن على إحياء مفاهيم هذا العقد التي تتلخص في الأصالة والتعبير عن الذات.

وتأتي مجموعة Twist الجديدة لتقدم تجسيداً مناسباً لجميع الأوقات لصيحة التصميم اللولبي، وهي تقدم «لمسة» جديدة فعلياً على مجموعة Spiral السابقة من «سواروفسكي».

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