فوائد الكرانبيري.. من تقوية المناعة حتى القلب

المصدر: بون - د.ب.أ

ذكرت الجمعية الألمانية للتغذية أن الكرانبيري يتمتع بفوائد صحية جمّة، ويساعد على مواجهة العديد من الأمراض.

وأوضحت الجمعية أن الكرانبيري أو التوت البري الأحمر يزخر بفيتامين C الذي يعمل على تقوية المناعة، وفيتامين A الذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العين والبشرة. كما يحتوي على مركبات نبات ثانوية، مثل أنثوسيان والبوليفينولات، التي تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة (Free Radicals) المسببة للشيخوخة، كما أنها تدعم القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تأثيرها المضاد للبكتيريا. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكرانبيري على مادة «بروأنثوسيانيدين»، التي تندرج ضمن المواد المُرَّة، التي تساعد على علاج التهاب المثانة وعدوى المسالك البولية.

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