أين تذهب.. «بلاك تاب»: جوائز مميزة في اليوم الوطني للتشيز برغر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مطعم بلاك تاب، علامة البرغر والمخفوقات النيويوركية الشهيرة، عن المشاركة في احتفالات اليوم الوطني للتشيز برغر التي تجري في أميركا، وذلك بتقديم جائزة تشيز برغر آول-أميركان الكبرى في سبتمبر الجاري، حيث يتعاون بلاك تاب جميرا بيتش ريزيدنس مع فندق ريكسوس بريميوم جميرا بيتش ريزيدنس ليقدّم لروّاده العديد من الجوائز، بما في ذلك إقامات وقسائم لتناول الطعام بقيمة 500 درهم، وجائزة كبرى مميزة لعشّاق البرغر، وهي اشتراك سنوي بوجبات تشيز برغر آول-أميركان لشخصين.

ويقدم مطعم بلاك تاب في جميرا بيتش ريزيدنس لزوّاره في الفترة الواقعة بين 13 و19 سبتمبر فرصة الدخول في السحب اليومي بشكلٍ تلقائي عند إنفاق الحد الأدنى، وسيعلن بلاك تاب كلّ صباح عن اسمين رابحين عبر صفحته على «إنستغرام» (blacktapdubai). ويحظى المشاركون بفرصة الفوز بجوائز يوميّة تتنوّع بين الإقامة لليلة في جناح بغرفة نوم واحدة في فندق ريكسوس بريميوم جميرا بيتش ريزيدنس، أو قسائم بقيمة 500 درهم لتناول الطعام في مطعم بلاك تاب.

ويمكن لعشّاق «تشيز برغر» في المدينة الاستمتاع باشتراك سنويّ لوجبة تشيز برغر آول-أميركان من بلاك تاب، وهي تشيز برغر تقليدية مغطّاة بالجبنة الأميركية والخس والطماطم وصلصة المطعم المميزة. ويستكمل المطعم احتفالات اليوم الوطني للتشيز برغر بسحبٍ كبير يوم 19 سبتمبر لاختيار رابح واحد باشتراك سنوي بتشيز برغر آول-أميركان لشخصين حتى سبتمبر 2021.

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