صيف حافل بالمرح والترفيه في «وارنر براذرز أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشهد عالم «وارنر براذرز أبوظبي»، المدينة الترفيهية المغلقة الأكبر في العالم، منذ إعادة افتتاحها، إقبالاً ملحوظاً من الضيوف لقضاء أوقات عائلية مميزة في أجواء من المرح والتشويق، برفقة الشخصيات المحببة لدى الجميع. وفي ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المدينة الترفيهية، يستمتع الضيوف من الأصدقاء والعائلات بأجمل الألعاب والمرافق الترفيهية، وأشهى المأكولات لدى المطاعم المتنوّعة، في تجربة متكاملة مليئة بالمرح والمغامرات.

وقال المدير العام في «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، دون ستريكلر: «يسعدنا الترحيب مجدداً بضيوفنا في (عالم وارنر براذرز أبوظبي)، ويعكس الإقبال اللافت لمحبي المدينة الترفيهية استمرارنا بتوفير أفضل التجارب الترفيهية التي تبقى في الذاكرة، لاسيما خلال فترة الصيف. لقد حرصنا على إجراء بعض التعديلات على التجارب الترفيهية، بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية المعتمدة، ونتطلع لمواصلة تقديم أفضل التجارب الترفيهية التي لا تنسى».

وتُعدّ مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» المدينة الترفيهية المغلقة الأولى التي تحمل علامة «وارنر براذرز» في العالم، حيث تقدم تجربة متكاملة لضيوفها تجمع بين ست مناطق تشمل: «متروبوليس»، «غوثام سيتي»، «كارتون جانكشن»، «بيدروك»، «ديناميت غالتش» و«وارنر براذرز بلازا»، مع أكثر من 29 لعبة ومرفق ترفيهي عائلي، وعروض ترفيهية حيّة فريدة من نوعها.

أكثر من 29 لعبة، ومرفق عائلي، وعروض حيّة فريدة من نوعها.

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