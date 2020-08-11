الصين تكتشف فيروس كورونا في مأكولات بحرية مجمدة مستوردة

المصدر: بكين - د.ب.أ

اكتشف فيروس كورونا في عينات من ثلاث منتجات من المأكولات البحرية المجمدة المستوردة في مدينة يانتاى شمال مقاطعة شاندونج في الصين، حسبما قالت حكومة المدينة في حسابها الرسمي على منصة ويبو اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن ثلاث شركات مختلفة استوردت المأكولات البحرية على متن الباخرة نفسها عبر ميناء داليان، الذي شهد مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ولم يذكر منشور حكومة المدينة مصدر المأكولات البحرية المستوردة أو عدد الأشخاص الذين تعاملوا مع الشحنة.

وحفظ معظم المأكولات البحرية في التخزين البارد، ولم تدخل السوق، باستثناء كمية صغيرة خرجت للمعالجة والتصدير في يانتاي، وفقاً للمنشور.

وتم وضع أي شخص كان على اتصال وثيق بهذه الشحنة من المأكولات البحرية قيد الحجر الصحي.

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