7 نصائح لتجنب آلام المفاصل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعدّ ألم المفاصل من الأمراض الأكثر شيوعاً حول العالم، خصوصاً بين كبار السن، ما يسبب وجعاً شديداً فى اليدين والرقبتين والمفاصل، وانتفاخاً واحمراراً فى المنطقة المصابة، وقد يكون ذلك بسبب أمراض وراثية أو السمنة المفرطة والتقدم في العمر.

وهناك طرق ووصفات عديدة للتخلص من ألم المفاصل، منها الطبي والشعبي، أو الذي يعتمد على نظام غذائي معين، وهنا بعض هذه النصائح التي تحاول تجنيب المريض المزيد من الألم:

1- الحفاظ على وزن الجسم طبيعياً، والتخلص من السمنة وتراكم الدهون عن طريق اتباع نظام غذائي صحي منخفض السكريات، ويحتوي على الفواكه والخضراوات.

2- الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والمالحة، التي تسبب ألم المفاصل والتهابها.

3- تجنب التدخين، حيث إنه يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي.

4- الإكثار من تناول الأسماك التي تحتوى على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية (أوميغا 3)، حيث أثبتت الدراسات أنها تعالج الالتهابات وتحمي العظام والمفاصل.

5- الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية والمشي، لتقوية العضلات والمفاصل والتخلص من الالتهابات.

6- تجنب المشروبات الغازية، لأنها تزيد من خطر الإصابة بألم المفاصل.

7- تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على (فيتامين D وC)، حيث إنها تعمل على منع هشاشة العظام وألم المفاصل.

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