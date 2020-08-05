التهاب الجلد العصبي يحتاج إلى علاج نفسي أيضاً

المصدر: بون - د.ب.أ

قالت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية والحساسية إن مرضى التهاب الجلد العصبي الشباب بحاجة إلى علاج نفسي أيضاً، إلى جانب العلاج الدوائي.

وعللت الجمعية ذلك بأن الأعراض المميزة للالتهاب، التي تتمثل في مواضع الاحمرار والتشققات الجلدية والقشور والحكة، تُسبب لهم حرجاً بالغاً، وتمنعهم من مواكبة أحدث صيحات الأزياء، ما يدفعهم للانعزال ويجعلهم يقعون فريسة سهلة لاضطرابات الخوف والقلق والاكتئاب.

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