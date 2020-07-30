بلوزتكِ الحريرية.. عدوة العرق

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذّر المعهد الألماني للموضة من أن العرق يُتلف البلوزة الحريرية، إذ إنه يتسبب في تغيّر درجتها اللونية. لذا يوصي المعهد باستخدام لصقات الإبط لمنع وصول العرق إلى هذه الملابس.

أما إذا وصل العرق بالفعل إلى الملابس الحريرية، وتسبب في ظهور بقع عليها، فينبغي حينئذ غسلها بأقصى سرعة ممكنة. ويمكن القيام بذلك في الغسالة الأوتوماتيكية، بحيث يتم ضبها على الدورة المخصصة للصوف أو الحرير أو المنسوجات الحساسة.

وكإمكانية بديلة، يوصي المعهد الألماني بغسل البلوزة الحريرية يدوياً في مياه تراوح درجة حرارتها بين 20 و30 درجة مئوية، محذراً من فركها أو عصرها أثناء الغسل، إذ يمكن أن يتسبب ذلك في الإضرار بالنسيج.

كما ينبغي أيضاً استخدام نوعية المساحيق المخصصة للحرير، سواء تم غسل هذه الملابس في الغسالة أو يدوياً.

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