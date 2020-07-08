رحلة «أسرار الطعام 2» تبدأ من جزيرة تاسمانيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعرض قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي الموسم الثاني من برنامج المغامرة «أسرار الطعام»، اعتباراً من مساء اليوم.

ويُقدم الشيف العالمي، غوردون رامزي، حلقات البرنامج الذي صور في رحلة إلى سبع دول جديدة هذا الموسم، ليستكشف أسرار طعام السكان المحليين في كل دولة، والتعرف إلى قصصهم وعاداتهم وتقاليدهم، في سبيل تقديم محتوى تفاعلي بقالب جديد.

ويستهل رامزي رحلة «أسرار الطعام» من جزيرة تاسمانيا، قبل أن يصل إلى جنوب إفريقيا، ومنها إلى إندونيسيا ثم لويزيانا والنرويج، وتنتهي الرحلة في محطتي الهند وغايانا، إذ يتنقل من منطقة إلى أخرى، لاستكشاف أفضل المكونات ووصفات المأكولات العالمية، بينما يستمتع بمشاهدة المناظر الطبيعية وتسلق الجبال وخوض المغامرات مع أمواج بطول ثلاثة أمتار، ويختبر كذلك شدة البرودة والسباحة مع القروش البيضاء.

وتقدم حلقات البرنامج أطباق طعام من إبداعات رامزي، والتي تتضمن مكونات جمعها بنفسه من مختلف البلدان التي زارها، وكانت سبباً في إلهامه وحافزاً لابتكار وصفات تعكس الثقافات التي تعرف إليها، في حين تنتهي كل حلقة من البرنامج بتحدي بين غوردون رامزي، وأحد الطهاة المحليين، لإعداد وجبة مشتركة لسُكان المنطقة.

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