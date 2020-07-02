من أجل البيئة.. أكياس البلاستيك لم تعدّ مجانية في اليابان

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

بدأت المحال التجارية في اليابان، أمس، بتقاضي ثمن أكياس البلاستيك من الزبائن، بموجب تعديل في القانون دخل حيّز التنفيذ، يهدف إلى لجم استخدام اليابانيين الكثيف لهذه الأكياس الملوثة للبيئة.

وبات في إمكان المحال، ومنها متاجر صغيرة معروفة باسم «كونبيني» منتشرة بكثافة في البلاد، تحديد السعر الذي ترتأيه لهذه الأكياس، وهي تبيعها بالفعل بسعر رمزي يناهز ثلاثة ينات (أقل من ثلاثة سنتات من اليورو).

وسرعان ما أعطت هذه الخطوة نتيجة ملموسة. وقالت إحدى المستهلكات للمحطة التلفزيونية الرسمية «إن إتش كاي»: «أتبضع في متجر (كونبيني)، صباح كل يوم، وكنت أعلم أن الأكياس ستصبح مدفوعة، لذلك أحضرت معي كيسي الخاص».

ويفرض الكثير من البلديات في اليابان فرزاً دقيقاً للنفايات بحسب نوعها، كالبلاستيك والعبوات والورق وسواها، لكنّ القسم الأكبر من النفايات المنزلية، بما فيها البلاستيك، يتم حرقها، ما يؤدي إلى انبعاثات غازات الدفيئة.

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