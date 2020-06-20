«فوكس سينما»: 98% من الزبائن توّاقون للعودة إلى الشاشة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

كشفت «فوكس سينما»، الذراع السينمائية التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن نتائج الدراسة الاستقصائية الجديدة التي أجرتها، والتي أظهرت أن قطاع السينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيستعيد نشاطه ودوره قريباً جداً. وأكّد 98% من المشاركين في الاستبيان أنهم يعتزمون العودة للاستمتاع بعروض الشاشة الكبيرة في غضون أشهر من إعادة الافتتاح.

وقد أُجريت الدراسة الاستقصائية على مراحل خلال الفترة ما بين شهري أبريل ومايو 2020، من قبل مجموعة مخصصة لأبحاث السوق عبر الإنترنت في «ماجد الفطيم»، واستطلعت 1240 مشاركاً خلال فترة الإغلاق المؤقت لصالات السينما والمرافق الترفيهية. وتسلط نتائج الدراسة الضوء على ثقة العملاء، بالإضافة إلى تدابير الصحة والسلامة التي يتوقع الزوار وجودها عند عودتهم إلى ارتياد السينما. ويُعتبر ارتياد السينما ثاني أكثر الأنشطة التي افتقدها المشاركون في الاستبيان، بعد تناول الطعام في الخارج، خلال القيود التي كانت مفروضة على حركة وتنقل الأفراد، وأشار 75% الى أنهم في غاية الحماسة ويتوقون للعودة إلى دور السينما خلال أربعة أسابيع فقط من إعادة الافتتاح، في حين أكد 23% أنهم سيعودون خلال أشهر عدة.

وعند سؤالهم عن تحديد أهم التدابير الوقائية التي من شأنها أن تشعرهم براحة أكبر عند عودتهم إلى دور السينما، قال 86% إن التباعد الجسدي في صفوف الانتظار من التدابير الأكثر أهمية بالنسبة لهم، في حين أشار 81% إلى أنهم يفضلون حجز تذاكر السينما والأطعمة والمشروبات مسبقاً عبر الإنترنت دون حصول أي تلامس مع الآخرين ولتجنب الوقوف في صفوف الانتظار. وتشمل العوامل الأخرى المشجعة على الذهاب إلى السينما من جديد ارتداء الكمامات والقفازات من قبل الموظفين، كما عبّر عنها 81% من المشاركين في الاستبيان، والمسافة الآمنة بين مقاعد السينما المشغولة، كما أشار 73% من المشاركين.

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