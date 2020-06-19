«روندا لوكاتيلي»: أطباق جديدة للنباتيين

المصدر: الامارات اليوم

بعد نجاح قائمة الطعام النباتي، التي ابتكرها الشيف الحاصل على نجمة ميشلان، جورجيو لوكاتيلي، يقدم «أتلانتس النخلة» عروضاً جديدة حسب الطلب لعشاق المذاق الإيطالي.

ويقدم مطعم Ronda Locatelli، المطعم الإيطالي الحائز جوائز في «أتلانتس» النخلة تسعة أطباق جديدة إلى قائمة الطعام النباتية من ضمن أكثر من 40 طبقاً أنشأها جورجيو لوكاتيلي، تعتمد أحدث الإضافات إلى القائمة على سمعة المطاعم، باعتبارها تقدم أكبر عرض نباتي من مطعم غير نباتي مستقل في المدينة. صُنعت من قبل شيف دي كوزين، روندا لوكاتيلي، سالفو ساردو، وتشمل العناصر الجديدة مجموعة متنوّعة من المقبلات اللذيذة والمعكرونة والبيتزا.

وتتضمن أحدث الإضافات مجموعة متنوّعة من المقبلات، بما في ذلك أرانسيني، وأسبراجي غريغلياتي، والكينوا، وفريش إي سالموريجليو، وهليون مشوي بشكل مثالي يقدم مع الكينوا، والفاصوليا العريضة وصلصة السالموريجليو. ويقدم الشيف سالفو أيضاً Insalata di panzanella e Mozzarella، وهي سلطة «Panzanella» مع الطماطم الكرزية والبصل والريحان والأوريغانو والجبن النباتي،

وcrostone di pane اللذيذ،caponatina siciliana e formaggio: الخبز المحمص مع الخضراوات caponata ويذوب الجبن النباتي.

ويمكن لعشاق البيتزا الاستمتاع بمزيد من النكهات مع ثلاثة خيارات طازجة، بما في ذلك الهليون، كامبانا، ليغوريا. والهليون هو بيتزا بيضاء مع الموزاريلا النباتي، كريم الهليون، الهليون الطازج، معجون الجوز والرمان، في حين أن كامبانا مصنوع من صلصة الطماطم، الموزاريلا النباتية، الباذنجان المقلي، الكبر والفلفل الحار. ويتم تحضير بيتزا روندا لوكاتيلي يومياً باستخدام عجينة منزلية الصنع، يتم تخميرها لمدة 48 ساعة على الأقل لضمان أعلى جودة من حيث المذاق والملمس.

تتميز الأطباق الجديدة بمزيج لذيذ من المقبلات والبيتزا والمعكرونة، مصممة لإثارة براعم الذوق، وتقديم طعم تقليدي لإيطاليا في قلب دبي.

تسعة أطباق جديدة إلى قائمة الطعام النباتية.

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