أدلة جديدة ترجّح أن الكون قد يكون مُسطحاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يرى بعض العلماء أن كوننا كله مسطح، بناءً على أدلة وفرتها قياسات جديدة دقيقة، فبتحسين الطريقة التي يستخدمها الفلكيون لقياس أثر الطاقة المظلمة (القوة المظنون أنها تُوسِّع الكون)، وجد علماء من جامعة بورتسموث أن الكون قد يكون مسطحاً مكانيّاً، لا على هيئة فقاعة؛ وقد يكونون بهذا وضعوا حداً لنقاش فلكي كبير.

ففي السابق قاس العلماء الطاقة المظلمة بتتبع المستعرات العظمى البعيدة، أما علماء بورتسموث، فشملت دراستهم ملايين المجرات والنجوم الزائفة، ونشروا نتائج أبحاثهم، الأسبوع الماضي، في ورقة بحثية ضمن دورية «فيزيكال ريفيو ليترز». وجاء في الدراسة، حسب تقرير لمرصد المستقبل التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»، أن البيانات تتيح فهماً أفضل بكثير للكيفية التي توسِّع بها الطاقة المظلمة كوننا، ويسعها هذا أن تضع حدّاً للنقاش الدائر عن ثابت هابل، وهو قيمة متنازَع فيها، تصف مدى سرعة توسُّع الكون.

وعندما يقول العلماء إن الكون مسطح، لا يكون مؤدَّى كلامهم أنه كصفحة ورقية آخذة في التوسع، إذ مازال قائماً عندهم احتمالُ أن يكون الكون قابلاً لاتخاذ شكل طارة، وهو شكل يشبه كعكات الدونات، لكنه على الرغم من هذا يُعد «مسطحاً» في النماذج الكوزمولوجية. وقال الكوزمولوجي بجامعة بورتسموث، سيشادري ناداثور، في بيان صحافي: «إن هذه النتيجة توضح قدرة المسح المجرِّي على تحديد كمية الطاقة المظلمة، وكيفية تطورها في آخر مليار عام، ونحن نجري حالياً قياسات دقيقة جداً، وستتحسن البيانات بعمليات المسح المقبلة وستنتشر على الإنترنت قريباً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news