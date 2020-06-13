3 نصائح ذهبية للوقاية من السرطان

المصدر: برلين ■د.ب.أ

يرى أطباء ومتخصصون في الأورام أن هناك العديد من العوامل، التي ترفع خطر الإصابة بالسرطان، مؤكدين أنه من الممكن منع العديد من أنواع هذا المرض، وينطبق ذلك على 30 إلى 50% من الحالات.

واعتبروا أن النصيحة الذهبية الثلاثية للوقاية من السرطان تتمثل في التغذية السليمة، وممارسة الأنشطة والرياضة، والامتناع عن التدخين والمشروبات المضرة.

وأوضح البروفيسور ماتياس هايكنفيلدر، من المركز الألماني لأبحاث السرطان، أن خطر الإصابة بالسرطان قد يكون وراثياً، بمعنى أنه موروث من الوالدين عن طريق الجينات، لكن يمكن أيضاً اكتسابه في مسار الحياة، خلال ظروف معينة.

وأضاف الطبيب الألماني أن هناك عوامل ترفع خطر الإصابة بالسرطان مثل التدخين، وفي الوقت ذاته هناك عوامل تحد من الخطر كتناول الخضراوات بانتظام.

تأثيرات مجهولة

أشار هايكنفيلدر إلى أنه من الناحية النظرية، يمكن للتحليل التفصيلي حساب مخاطر مختلفة وفردية لكل شخص، وكل نوع من أنواع السرطان. ومن الناحية المثالية، يجب فحص المعرضين لخطر الإصابة لأنواع معينة من السرطان بشكل متكرر.

ومن المعلوم أن التبغ والكحول والتعرض للأشعة فوق البنفسجية وبعض الفيروسات، تزيد خطر الإصابة، كما أنه هناك العديد من التأثيرات المجهولة، التي لا يعرف الأطباء دورها.

من جانبها، قالت الدكتورة أوتي مونس، التي تعمل في مركز أبحاث السرطان، إن التدخين يعد عاملاً قوياً في الإصابة بسرطان الرئة.

وأضافت أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بنوع سائد من أنواع السرطانات كسرطان الثدي، عن طريق اتباع نمط حياة صحي، والذي يقوم على النظام الغذائي المتوازن، وممارسة الرياضة، وعدم التدخين، مع العلم أيضاً بأن نحو 90% من التغيرات الجينية المسؤولة عن تطور السرطان يتم حدوثها واكتسابها أثناء الحياة، لكن من الواضح أن العوامل الوراثية تلعب دوراً مهماً للغاية.

الاكتشاف المبكر

يعتقد البروفيسور هايكنفيلدر أنه يمكن تجنب بعض أنواع السرطان تماماً، على سبيل المثال سرطان عنق الرحم، والذي يحدث بسبب فيروسات الورم الحليمي البشري، والتي يوجد تحصين ضدها.

وأشارت الطبيبة مونس إلى أن الاكتشاف المبكر لسرطان القولون يزيد فرص الشفاء منه بشكل كبير؛ إذ تكتشف مواضع الإصابة الأولية بالسرطان عن طريق المنظار وإزالة هذه الأورام في البداية.

وتتمثل النصيحة الذهبية للوقاية من السرطان في التغذية الصحية والمتوازنة، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، لمدة لا تقل عن 150 دقيقة في الأسبوع، مع الإقلاع عن التدخين والمشروبات المضرة.

مخاطر الدهون والسكريات

تزيد التغذية غير الصحية خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. فعلى سبيل المثال، يرفع استهلاك الدهون والسكريات لفترات طويلة خطر الإصابة بسرطان الكبد والأمعاء والكلى؛ إذ يحدث خلل في التمثيل الغذائي، وتموت الخلايا، وتحدث الالتهابات، كما أن نقص الحركة وتناول الكحول يزيدان الإصابة ببعض أنواع السرطان.

150

دقيقة من

الرياضة والنشاط في الأسبوع، تسهم

في الوقاية من المرض اللعين.

ماتياس هايكنفيلدر:

«يجب فحص المعرضين لخطر الإصابة بالسرطان، بشكل متكرر».

أوتي مونس:

«التدخين يعد عاملاً قوياً في الإصابة بسرطان الرئة».

90 % من التغيرات الجينية المسؤولة عن تطور السرطان، تحدث وتكتسب أثناء الحياة.

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