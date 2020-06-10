5 خطوات للتخلص من ارتفاع ضغط الدم

المصدر: برلين - د.ب.أ

ارتفاع ضغط الدم له مضاعفات خطيرة على حياة الإنسان، فهو «يقتل بصمت» كما يُقال، وهو سبب رئيس للنوبات القلبية أو السكتة الدماغية، فضلاً عن قائمة من أمراض تصيب الشرايين والأوعية الدموية. وعادة ما يقع الرجال بنسبة أكبر ضحية هذا المرض مقارنة بالنساء. ولمقاومته ينصح الأطباء بمكافحته قبل أن يتمكن من الجسم، خصوصاً أنه مرض يظهر مع تقدم العمر.

ويفضل الأطباء احتواء ضغط الدم بطرق طبيعية دون الحاجة إلى تناول الأدوية، هذا إذا ما كانت الحالة تساعد على ذلك بطبيعة الحال. أما في الحالات المستعصية فلا يوجد مفر من تناول العقاقير الطبية. ويمكن حصر أهم الوصفات الطبيعية التي يشدد عليها الأطباء في خمس خطوات:

1- ممارسة الرياضة

للرياضة مفعول سحري على جسم الإنسان بشكل عام. وعند ارتفاع ضغط الدم تساعد الرياضة على خفض الوزن. كما أنها تسهّل عملية نقل الأوكسجين إلى الأوعية الدموية إلى جانب التخلص من نسب الملح في الجسم. عطفاً على كل هذا، تساعد الرياضة على الزيادة من كمية عضلات الجسم، ما يعني الحد من تكوّن الخلايا الدهنية ورواسب كربونات الكالسيوم الضارة داخل الجسم.

2- تجنب الانفعال

عند الانفعال أو الغضب تفرز الغدد الكظرية هرمون الكورتيزول، وأندرنالين، ونورادرينالين. هذه الهرمونات تسرّع دقات القلب ودرجة الضغط بالدم. وكلما كان الإنسان معرضاً للضغط النفسي والعصبي ارتفعت إفرازات هرمونات الانفعال، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

3- التقليل من الملح

ينصح الأطباء مرضى ضغط الدم بتناول كمية من الملح لا تفوق على خمسة غرامات يومياً. فالملح يساعد على تركيز نسبة كربونات الكالسيوم الضارة بجسم الإنسان.

4- التغدية السليمة

حقيقة يدركها الجميع. إنها التغذية السليمة القائمة على الاعتماد على الخضراوات والفواكه والزيوت النباتية مع تجنب الاستهلاك اليومي للحوم والدهون الحيوانية والسكر. كما يُنصح بالصوم المتقطع الذي أثبت طبيّاً فاعليته في مواجهة أعراض ضغط الدم.

5- الإقلاع عن التدخين



أكثر الأمور تهديداً لصحة الإنسان. فالتدخين أحد المسببات الرئيسة لارتفاع ضغط الدم، لأن مادة النيكوتين تمنع الأوكسجين من الوصول إلى الدم.

كما أن السجائر تساعد على تصلّب البروتينات الشحمية في الدم، وهو ما يؤدي إلى سدّها وتضييقها عبر تكوّن لوحات داخل الشرايين. وعلى المصابين بارتفاع ضغط الدم الإقلاع عن التدخين فوراً، لأن معدل الخطر على حياتهم أعلى بكثي

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