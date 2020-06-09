شركة كورية جنوبية تجرّب دواء لكورونا: قضى تماماً على الفيروس لدى الحيوانات

المصدر: سيؤول - رويترز

قالت شركة دايوونج الكورية الجنوبية للأدوية إن عقارها نيكلوساميد المضاد للطفيليات قضى على فيروس كورونا المستجد في رئة الحيوانات في تجارب أجرتها الشركة.

وأكدت أن الدواء التجريبي المضاد للفيروسات قضى تماماً على المرض في أنسجة رئة حيوان النمس وعالج الالتهابات. وتعتزم الشركة بدء تجارب سريرية على البشر في يوليو المقبل.

وذكر مسؤول من الشركة لـ«رويترز» أن ثلاث شركات أخرى على مستوى العالم تجري تجارب على عقار نيكلوساميد كعلاج لفيروس كورونا، لكن «دايوونج» هي الشركة الوحيدة التي تعرض الدواء بشكل لا يجري تناوله عن طريق الفم.

وتجري الشركة اختبارات على النمس منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقال جيون سينج - هو، الرئيس التنفيذي لشركة دايوونج «استناداً إلى النتائج الإيجابية للتجارب على الحيوانات، نخطط لاستكمال التجارب على البشر، والحصول على الموافقة على دواء علاج كوفيد-19 بحلول نهاية هذا العام».

ولا يوجد علاج لكوفيد-19، ولم تظهر التجارب على البشر لأدوية عدة مضادة للفيروسات نتائج حاسمة.

وقفز سهم دايوونج 48.2% في ثلاثة أيام تداول حتى اليوم بعد إعلانها عن الدواء الأسبوع الماضي.

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