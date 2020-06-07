مستشفى سعودي ينجح في استئصال ورم نادر بعملية بالغة التعقيد

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة بالسعودية، من استئصال ورم نادر ملأ تجويف الأنف والجيوب الأنفية وامتد إلى تجويف العين وقاع الجمجمة الأمامي لمريض، في عملية خطيرة وبالغة التعقيد، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعانى المريض من الورم منذ أشهر، مع انسداد في الأنف ونزيف، إذ تم إخضاعه للأشعة والفحوص والتحاليل اللازمة والتي أظهرت نتائجها وجود نوع خاص ونادر من الأورام.

وحسب الوكالة، سبب الورم ضغطاً على العين، واختلالاً بالنظر.

وقرر الفريق الطبي إجراء العملية عاجلاً ونجح في استئصال الورم في عملية معقدة مع ترقيع قاع الجمجمة وعمل مجرى جديد للقناة الدمعية،

وتكللت العملية التي استغرقت خمس ساعات بالنجاح، ووضع المريض تحت العناية المركزة حتى تماثل للشفاء، وخرج بأتم الصحة والعافية، وفق «واس».



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