الإكسسوارات.. الزينة المعززة لأي مظهر

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

يمكن اعتبار الإكسسوارات العنصر الأكثر تأثيراً في أي مظهر، سواء كان مسائياً أو نهارياً، وفي مختلف المناسبات، كالسهرات، أو التجمعات البسيطة، أو المرتبطة بالسفر، أو الشاطئ، أو المواسم الشتوية أو الصيفية، ومن هذا المنطلق، استطاعت العلامة التجارية الفرنسية Longchamp أن تقدم مجموعة متنوعة من الإكسسوارات هذا الصيف.

تقدم العلامة هذا الموسم تشكيلة كبيرة من الإكسسوارات، والتي تقدم لمسة أخيرة للإطلالات الصيفية، والتي تتفاوت بين حقائب اليد، والمناديل الحريرية، إضافة إلى النظارات الشمسية، وذلك لموسم صيف 2020، والتي تتوافر اليوم في فروع متاجر «لونشان».

وحرصت الدار على أن تحافظ على روح العلامة، ووفاء الإلهام الغرافيكي، حيث تتنوع القطع بين المحافظ، وحافظات الهاتف، والأوشحة الحريرية، والشالات، والنظارات الشمسية.

وتتميز محافظ Cavalcade بتصميم دائري فريد من الجلد الناعم، ليوم صيفي دافئ، كما تلعب السلع الجلدية الصغيرة الرياضية من خط Longchamp 3D بمواد لخلق تصميم أكثر عصرية بألوان حيوية مميزة.

وللحصول على مظهر بسيط وغرافيكي، يمكن اعتماد حقيبة الهاتف Le Pliage Cuir ذات التصميم اللافت والبسيط من الجلد.

ولا يمكن إنكار أن اعتماد وشاح حريري ذي طبعات حيوانية، وذي ألوان جذابة، ونظارة شمسية أنيقة، يمكن أن يضيف لمسة أناقة خاصة جداً، ومن هذه القطع يمكن رؤية أن العلامة التجارية تركز هذا الصيف على أسلوب الأناقة المريحة وغير المتكلفة، وبأجواء عصرية خفيفة.

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