الأقمشة الصيفية.. بهجة الأثاث في البيت

مع اقتراب حلول فصل الصيف، يقدّم فريق التصميم لدى «انتيريرز» دليلاً يشمل أحدث تشكيلة من الأقمشة الصيفية، وكيفية استخدامها لإدخال البهجة والإيجابية إلى المنزل. ولتوفير أفضل درجات المرونة في التصميم، تقدم شركة «انتيريرز» استوديو تصميم خاصاً، يضم مجموعة من المصممين الذين يعملون على تلبية مختلف المتطلبات المتعلّقة بالتصميم، بما يتناسب مع أذواق العملاء. وتتنوّع التشكيلة المتوافرة لدى «انتيريرز» لتشمل الستائر المصنوعة يدوياً، ومواد التنجيد المخصصة، والاختيارات المتنوعة في الأقمشة، وذلك لإرضاء مختلف الأذواق الشخصية. وسواء كنت تسعى للاستفادة من خدمات استوديو التصميم أو كنت ترغب في الاختيار من القطع الفريدة المتوافرة بنفسك، فإن فريق العمل في «انتيريرز» مستعد لتقديم المساعدة في كل ما يتعلّق بفصل الصيف.

ولا يكتمل فصل الصيف من دون الطبعات النباتية، حيث يعد نمط التصاميم النباتية الأسلوب الأمثل للتعبير عن فصل الصيف والشعور بالطاقة الإيجابية التي يشهدها هذا الفصل من العام، وستكون الطبعات النباتية النمط الأبرز لصيف 2020. ويمكن إضفاء لمسات رقيقة إلى أي غرفة عند استخدام درجات ناعمة وألوان الباستيل الخفيفة.

ويشهد الأثاث المنحني عودةً كبيرة هذا الصيف كبديل عن قطع الأثاث ذات الخطوط والزوايا الحادة. ويمكن إبراز أي أريكة أو مقعد منحنٍ من خلال إضافة وسائد بألوان تجريدية مغايرة. تمثل هذه الوسائد قطعة اكسسوارات عصرية عملية وضرورية لإضفاء لمسات من الأناقة والجمال بفضل ألوانها التي تبرز في أي مكان.

ويتميز المخمل بشعبيته التي تمتد لعقود من الزمن، بفضل ميزته التي تعكس الفخامة، لكن هذا الصيف هو الفرصة المثالية لإدخال بعض التجديدات إلى هذا القماش. ويمكن تعزيز الطاقة الإيجابية في أي غرفة عند إضافة المخمل بألوان فاتحة إلى قطع الأثاث الناعمة، فهذا سيبرز جمال الغرفة، ويمنحها شخصية خاصة بها بإطلالة أكثر نعومةً وفخامة.

ويمكن تعزيز شخصية أي غرفة من خلال إضافة الألوان القوية المعزز بأنماط التصميم الهندسية. يفضل استخدام الأقمشة ذات الألوان الفاتحة لجذب الانتباه، والتركيز قطع محددة بشكل يعزز أسلوب التصميم الصيفي، سواء من خلال المقاعد ذات المساند أو الوسائد أو الستائر، فإن الطبعات القوية ستضفي لمسات بارزة من الأناقة إلى أي منزل.

فصل الصيف هو الفرصة المثالية لتجديد التصاميم المنزلية بلمسات مشرقة ومرحة، وذلك من خلال إضافة الكثير من الألوان وأنماط التصميم إلى الأقمشة للحصول على إطلالة كلاسيكية متجددة. اختلاط الألوان والأنماط مع بعضها البعض تضفي أجواء حقبة الستينات على أي غرفة، وتزيد طاقة إيجابية.

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