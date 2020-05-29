تشكيلة جديدة من «ستيف مادن» لصيف 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت العلامة التجارية «ستيف مادن» جمهورها من جديد للتعرف إلى كل جديد في عالم الأحذية والحقائب هذا الصيف، فالمحافظة على خزانة إكسسواراتكم، مواكبةً لموضة الموسم، لا تقل أهمية عن تماشي أزيائكم مع هذه الصيحات. حان الوقت لتنعشوا إطلالتكم مع وصول تشكيلة «ستيف مادن» الجديدة لموسم صيف 2020. تتنوع الخيارات من الأنيق إلى العملي. وتتألف تشكيلة الحقائب النسائية من مزيج مميز من جلود اصطناعية وأقمشة مزخرفة وزينة معدنية تسمح لك باختيار ما يليق بإطلالتك.

تمنحكِ أحذية السنيكرز إطلالة متجددة ومختلفة ونابضة بالحيوية خلال هذا الموسم، بينما تتيح لكِ أحذية الكعب فرصة التعبير عن الجانب الجريء في شخصيتكِ، من دون أن ننسى التصاميم الشبابية التي تم ابتكارها لاستكمال إطلالتكِ الصيفية بألوان الحلوى المبهجة.. تعد تشكيلة «ستيف مادن» الخاصة بالموسم الجديد سبباً كافياً لتغيروا من مظهركم وتجددوا من خزانتكم.

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