4 أبرز اتجاهات الأثاث والديكور في 2020

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

هيمن اتجاه الراحة الاسكندنافي لسنوات لطويلة على أثاث المنزل والديكورات الداخلية، إلا أن هذا الأسلوب بدأ يتراجع قليلاً لمصلحة بعض الاتجاهات العصرية الأخرى، غير أن ذلك لا يعني اختفاءه تماماً، بل يمكن لهذا الاتجاه أن يشكّل القاعدة التي تعتمد عليها الاتجاهات الجديدة.

التألق والترف

يشتهر الاتجاه الأول باسم «هوليوود ريجنسي»، ويعد عودة لأحد الاتجاهات القديمة، الذي ظهر بشكل أساسي في الولايات المتحدة الأميركية، في حقبة الأربعينات والخمسينات من القرن المنصرم، حيث طور المصممون اتجاهاً خاصاً للممثلين والمنتجين في هوليوود، الذين رغبوا في إظهار مدى الثراء الذي يتمتعون به، وهو ما خلق مسحة من التألق والترف في الحياة اليومية. يمتاز هذا الاتجاه بالمزج بين أنماط الأبيض والأسود والألوان المشبعة وأسطح المرايا، بالإضافة إلى التفاصيل البراقة من الكروم أو الطلاءات اللامعة وعناصر الأرت ديكو.

وأوضحت خبيرة الديكور، نيكوليته ناومان، أنه يمكن دمج اتجاه «هوليوود ريجنسي» مع الأسلوب الاسكندنافي بسهولة، من خلال إضافة بعض القطع الفردية إلى الديكورات القائمة.

ومن ضمن الأمثلة على ذلك، يمكن إضافة مقعد مخملي أكثر جاذبية وأناقة ضمن الطقم الموجود بالفعل في غرفة المعيشة، وأوضحت ناومان أن هذا الإجراء يعمل على تغيير الحالة المزاجية بسرعة، وتعديل الأسلوب في المنزل من دون الالتزام التام باتجاه «هوليوود ريجنسي».

الألوان الترابية القوية

تشهد ملامح الديكور الجديدة الابتعاد بوضوح عن النمط الطبيعي الاسكندنافي، الذي يعتمد بشكل أساسي على درجات الأخشاب الفاتحة وألوان الأبيض والبيج، وظهر الكثير من الألوان الأخرى، مثل البني الداكن والبني المحمر القوي والبرتقالي، التي تشكل القاعدة الأساسية لهذا الاتجاه الجديد.

وأوضحت ناومان أنه يمكن مشاهدة درجات اللون الأزرق أيضاً، ولا يقتصر ذلك على اللون الأزرق الفاتح، لكن يتضمن هذا الاتجاه اللون الأزرق الداكن، وكذلك الأخضر الداكن والأصفر الغامق، وإذا كانت عناصر اتجاه «هوليوود ريجنسي» براقة للغاية، فيمكن للمرء استعمال مجموعة الألوان الجديدة فقط مع ديكورات الأسلوب الاسكندنافي الموجودة في المنزل، وبالتالي ينشأ نمط ديكورات جديد.

الدقة والمعمارية

من أبرز ملامح الأثاث الجديدة اتجاه جديد يحمل اسم «الدقة والمعمارية»، الذي يسمح بإجراء تغييرات في أثاث الأسلوب الاسكندنافي بألوانه الفاتحة، وذلك من خلال إضافة الألوان الاصطناعية والدرجات اللونية الداكنة، وكل ما يحتاج إليه المرء يظهر في الأخشاب والفولاذ والبرونز المصقول أو المطلي باللون الأسود أو الأسطح المطفأة، كما يمكن استعمال الجلود والمنسوجات الثقيلة، مثل القطيفة والتويد والبوكليه، والأنماط المزركشة.

درجات محايدة والأبيض

تعتمد هذه الموضة في غرف المعيشة على اتجاه مختلف تماماً، حيث تقتصر على درجات اللون الأبيض والدرجات المحايدة الأخرى بالكامل، مثل درجة الأبيض العاجي وتوليفة من الرمادي والبيج، ونظراً إلى أن درجات اللون الأبيض والدرجات المحايدة تتطلب قدراً قليلاً من الاهتمام، فإن الأشكال والمواد اللافتة للانتباه تكون في المقدمة.

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