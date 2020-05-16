بين موظفي جمعية تعاونية في الكويت.. 82 إصابة مؤكدة بـ«كورونا»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

كشفت جمعية تعاونية في الكويت، مساء أمس، عن تسجيل 82 حالة إصابة مؤكدة بفيروس المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنها ألزمت جميع العاملين بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

وذكرت جمعية سلوى التعاونية الكويتية، في بيان على حسابها بموقع «تويتر»، أمس، أنه «حرصاً من إدارة الجمعية على سلامة الموظفين وأهالي المنطقة تم أخذ عينات من 288 موظفاً بمختلف فروع وأقسام الجمعية، حيث تم تأكيد إصابة 82 موظفاً بالفيروس، وهو ما أدى الى إغلاق السوق المركزي للتعقيم حتى يوم غد الأحد، وتم إخطار جميع العاملين المصابين بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً».

وأوضح البيان مواقع الإصابات التي تتوزع بين فروع وأقسام مختلفة للجمعية.

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