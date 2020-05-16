5 إرشادات لرياضة الحامل والمرضع في رمضان

المصدر: ديانا أيوب - دبي

فوائد الرياضة على الصحة النفسية والجسدية لا تعد ولا تحصى، والأمر ينطبق أيضاً على المرأة الحامل أو المرضع، إذ توفر لها الرياضة العديد من الفوائد التي تبدأ من تسهيل عملية الولادة، وتخفيف التوتر الذي قد تعانيه في هذه الفترة الصعبة. ويؤكد الاستشاري في الجراحة النسائية والتوليد في «ويلناس باي ديزاين» الدكتور رشاد حداد أن الرياضة أساسية للمرأة الحامل والمرضع بشرط استشارة الطبيب الذي يحدد لها طبيعة التمارين بحسب وضعها، أو قد يمنعها عن الرياضة في حال كانت صحة حملها لا تتحمل الإجهاد. وقدم خمسة إرشادات لابد من مراعاتها في لعب الرياضة عند الحامل في شهر رمضان.

شرب الماء

لابد من شرب الماء وبكثرة لمنع الجفاف، فكل وظائف الجسم بحاجة الى وسط مائي، فممارسة الرياضة تؤدي الى جهد إضافي على كل أعضاء الجسم وليس على العضلات فحسب، فالقلب ينبض أكثر، والكلية تصفي أكثر، والكبد يطرح السموم، وهذا يحتاج الى وسط مائي. بالإضافة الى زيادة نسبة التعرق، ما يعني ان كمية الماء في الجسم تخف، وبالتالي يصبح هناك تركيز في البول، وقد يؤدي الى حدوث التهابات عند الحامل. كما ان المرأة الحامل تحتاج الى زيادة في الماء بالنسبة نفسها التي زاد وزنها بها، والتي قد تصل الى 40%.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news