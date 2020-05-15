ميلانو تكافح «كورونا».. بعدسة «خليفة سات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء صورة التقطت من الفضاء لأحياء منطقة دومو دي ميلانو في مدينة ميلانو في إيطاليا، تظهر فيها إحدى المدن الأكثر ازدحاماً تحولت إلى شوارع فارغة من المارّة وأحياء خاوية أثناء فترة تعليق الحركة لمجابهة وباء «كورونا».

التقط القمر الاصطناعي «خليفة سات» هذه الصور أثناء فترة حظر التجوال في عموم أنحاء إيطاليا في إطار الجهود المُضنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سارعت إيطاليا لاحتواء المرض، وفرض قيود على الحركة والتنقل والاختلاط بشكل تدريجي، وأعلنت إغلاقاً كاملاً في 10 مارس، وتم اتباع إجراءات وقائية صارمة وفرض حجر صحي كامل على البلاد.

يذكر أن القمر الاصطناعي «خليفة سات» يمتلك خمس براءات اختراع وتم تصنيعه بالكامل في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%؛ حيث يعد أكثر الأقمار الاصطناعية تطوراً في فئته على مستوى العالم، وهو مخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وتستخدم صوره في مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، كما يسهم في رصد التغيرات البيئية، ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة.

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