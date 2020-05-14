بالصور.. دمية باندا تجالس زبائن مطعم تايلاندي يطبق التباعد الاجتماعي

المصدر: بانكوك -رويترز

هل تكره تناول الطعام بمفردك؟ أحد المطاعم في تايلاند لديه الحل.. دمية على شكل باندا جالسة على الطاولة. يحرص المطعم على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا، ومن ثم بدأ يطبق فكرة مبتكرة يبدد بها شعور الوحدة عن زواره.

كانت تايلاند قد خففت هذا الشهر بعض القيود على الأنشطة التجارية مع تباطؤ حالات الإصابة الجديدة بكورونا مما أتاح للمطاعم فرصة إعادة فتح أبوابها لكن مع تطبيق قواعد مشددة للحد من خطر انتشار الفيروس.

وقال ناتوت رودتشانابانتكول صاحب مطعم ميزون سايجون الفيتنامي في بانكوك "كنا نزود كل طاولة بمقعد واحد فقط حيث يأتي الزبون بمفرده. لكنني استغربت الأمر لذلك فكرت في توفير صحبة".

وقال ساويت تشايبك، أحد رواد المطعم، الذي كان يجلس في مواجهة إحدى دمى الباندا إنه مسرور لوجود جليس بعد خروجه لأول مرة منذ شهور لتناول الطعام خارج المنزل.

وأضاف ساويت (25 عاما) "الدمية تخفف من شعوري بالوحدة أثناء تناول الطعام".

وقالت زبونة أخرى تدعى سيريبورن أسافاكارينت إن قواعد الجلوس الجديدة كثيرا ما كانت تربك الزبائن لكن مجموعة الدمى جعلت الأمور أوضح كثيرا.

وأضافت "الأمر أسهل بكثير مقارنة بالمطاعم الأخرى حيث لا يعرف الناس غالبا المكان الملائم للجلوس وينتهي بهم الأمر للجلوس على مسافات شديدة التقارب".

وسجلت تايلاند حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس دون أي حالات وفاة جديدة، وبهذا يصل إجمالي الإصابات إلى 3018 إصابة و56 وفاة منذ تفشي الفيروس في يناير كانون الثاني.

ولم ترصد تايلاند أي حالات إصابة جديدة أمس الأربعاء لأول مرة منذ مطلع مارس آذار قبل بدء العزل العام.

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