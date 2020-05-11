شاب كندي بسرعة 308 كيلومترا في الساعة

المصدر: مونتريال- أ ف ب

أعلنت شرطة مقاطعة أونتاريو الكندية ملاحقة شاب في التاسعة عشرة بتهمة قيادة السيارة بطريقة خطرة بسرعة "لا تصدق" بلغت 308 كيلومترات في الساعة.

وقال السرجنت كيري شميد في مقطع مصور نشره عبر "تويتر"، "هذا أسوأ تجاوز للسرعة سمعت عنه".

وكان السائق يقود سيارة "مرسيدس" عائدة لوالده وإلى جانبه شاب من العمر نفسه. وقد علقت رخصة السوق الخاصة به على الفور وصودرت السيارة لمدة سبعة أيام. ووجهت إليه كذلك تهمة قيادة السيارة بطريقة خطرة على ما أوضح السرجنت شميد.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء يوم السبت جنوب الماضي في شارع حددت فيه السرعة القصوى ب100 كيلومتر في الساعة.

وقال السرجنت "كان بالإمكان حصول حادث مروع فالطريق ليس مضمار سباق" مضيفا أن سائقي السيارات الآخرين الذين شهدوا مرور السيارة المسرعة أطلقوا العنان لأبواقهم معبرين عن ارتياحهم عندما رأوا أن الشرطة أوقفته. وقد أفرج عن الشاب بانتظار محاكمته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news