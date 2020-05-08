العبوة بـ 65 دولاراً.. بنغلاديش تنتج أول عقار مضاد للفيروسات لعلاج كوفيد-19

المصدر: دكا - د.ب.أ

أعلنت شركة أدوية في بنغلاديش أنها أنتجت أول نسخة غير محمية بعلامة تجارية لدواء «ريمديسيفير» المضاد للفيروسات، الذي يختبر حالياً كعلاج محتمل لمرض كوفيد-19، وهو مرض قد يؤدي للوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس شركة إسكايف فارماسيوتكالز بنغلاديش ليمتد للعقاقير الدوائية، سيمين حسين، اليوم الجمعة، «لقد نجحنا في استكمال كل الخطوات لتصنيع ريمديسيفير»، متحدثاً عن إنتاج العقار الذي تنتجه شركة غيلياد ساينس الأميركية للأدوية وتتمتع ببراءة اختراعه.

يأتي الإعلان في وقت تتفاوض فيه «غيلياد» مع شركات تصنيع أدوية في الهند وباكستان بشأن إنتاج ريمديسيفير للدول النامية.

وقال مدير تسويق شركة إسكايف مجاهد الدين إسلام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «ريميفير»، وهو الاسم التجاري لعقار ريمديسيفير الذي تصنعه الشركة، سيكون متاحاً للاستخدام في المستشفيات «في غضون أيام قليلة» بعد أن يحصل على موافقة الجهة الرقابية بالبلاد.

و«إسكايف» هي واحدة من بين ثماني شركات، وافقت حكومة بنغلاديش على أن تنتج «ريمديسيفير» بعد أن وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية على إصدار ترخيص استخدام طارئ للدواء.

وبموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، يتم السماح لبنغلاديش، باعتبارها دولة عضو بالأمم المتحدة من بين مجموعة الدول الأقل نمواً، بأن تنتج أي أدوية محمية ببراءات اختراع، دون الحصول على ترخيص.

وقال إسلام إن العلماء بدأوا في تطوير العقار في مارس الماضي، قبل أن يتضح أن الإدارة الأميركية ستوافق على إنتاج الدواء.

وقامت الشركة بتثبيت سعر الدواء عند 5500 تاكا (65 دولاراً) للعبوة الزجاجية الواحدة له عقب مشاورات مع الحكومة.

وسجلت بنغلاديش حتى اليوم الجمعة 13 ألفاً و143 حالة إصابة بالفيروس، وبلغ إجمالي الوفيات 206 وفيات.

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