من أي سن يتزايد تهديد فيروس كورونا؟

المصدر: باريس - أ.ف.ب

«المسنون أكثر ضعفاً تجاه كوفيد-19».. تُكرّر هذه الرسالة منذ بداية الأزمة الصحيّة، وهي حقيقة تعكسها الإحصاءات، لكن يجب مع ذلك التدقيق في الآثار الفعليّة للفيروس على صحة المسنين.

ولكن من أي سنّ نصير «مهددين» بهذا المرض؟ وهل يمكن اعتماد العمر معياراً للحجر؟

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن «تهديد التعرض للشكل الأخطر من المرض يتزايد تدريجياً مع السنّ، اعتباراً من عمر الـ40».

وحددت الفئة الأكثر هشاشة بمن عمرهم أكثر من 60 عاماً (علاوة على من يعانون من أمراض مزمنة).

لكن المملكة المتحدة حددت عتبة 70 عاماً لتحديد الذين يوصى بالتزامهم حجراً صحيّاً صارماً.

رغم ذلك، تظهر المعطيات المنشورة منذ ظهور الوباء وجود تهديد إضافي اعتباراً من سنّ الـ60.

وقدرت دراسة نشرت في 31 مارس الماضي بمجلة «ذي لانست» نسبة الوفيات لدى الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عاماً بـ4%، مقابل 1,4% لدى إجمالي المصابين.

وتبقى تلك النسبة أدنى من نظيرتها لدى من الـ70 (8,6%) ومن تجاوزوا الـ80 (13,4%).

وتشير الأكاديمية الوطنية للطب في فرنسا إلى أن «السنّ لا يمكن اختصاره في عدد الأعوام». وتعتبر المؤسسة أن هذه «المعطيات الإحصائية القاطعة» تمثل قبل كلّ شيء انعكاساً للمشاكل الصحيّة الأكثر شيوعاً مع تقدم العمر.

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