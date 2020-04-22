حب حزين يتحدى"كورونا": مريض بريطاني تزوج خطيبته قبل موته بساعات

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قدرة الانسان على الحب ميزة لايمكن أن يوقفها او يعترض طريقها شيء، مهما كانت الظروف والمحن قاسية. وعلى الرغم من ان جائحة كورونا تسببت في حالة فريدة من التباعد الاجتماعي إلا ان الحب وصل إلى غرف العناية المشددة ليتحدى الألم والموت

الطبيب جون رايت، أخصائي العناية المشددة في مستشفى "برادفورد الملكي" في بريطانيا، كشف لهيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي" عن قصة حب فريدة وحزينة جدا، وروى حكاية مريض تزوج من خطيبته قبل ساعات من موته.

عندما بدأت الممرضة المؤهلة حديثاً، صوفي براينت مايلز، عملها في النوبة الليلية بقسم مرضى كورونا، قيل لها أن الشاب الذي يعاني من عدة مشاكل صحية، إضافة إلى عدوى "كورونا" من غير المتوقع أن يبقى على قيد الحياة، حيث أنه يتلقى الآن علاجاً لتسكين الآلام فقط.

كان برفقة المريض، امرأة مرتدية جميع معدات الوقاية الشخصية اللازمة؛ القفازتين والمئزر وقناع الوجه والقبعة. إنها خطيبته منذ 15 عاماً، وكانت قد أخبرت موظفات المستشفى أنهما لم يقيما حفل زفاف لهما بسبب عدم توفر المال والوقت. لقد عاندتهم الحياة باستمرار. اتصلت الممرضة صوفي بقسيس المستشفى جو فيلدر، وسألته عما إذا كان بمقدوره عقد قران الزوجين على الفور.

قال جو إنه لا يستطيع القيام بذلك الآن بشكل قانوني، لكنه يستطيع أن يفعل شيئاً شبيهاً وقريباً مما يجري عادة في طقوس عقد القران، وتكليلهما؛ فهما قادران على ترديد بعض الجمل وراؤه مثل "قبلت بالزواج منه/منها" ، "ولن يفرقنا أي شيء سوى الموت" وما إلى ذلك. حضر القس، وقاما بصنع خاتمين من رقائق القصدير.

وتقول الممرضة "قمنا بالتقاط صورة فوتوغرافية لهما بعد ذلك، بناء على رغبتهما. حاولنا جعل الأمر يبدو مثل حفل زفاف حقيقي بقدر المستطاع، وقدمنا لهما الكعكة أيضاً". وتضيف "كانت الخطيبة تعلم تماماً بأن تلك كانت الساعات الأخيرة من حياة خطيبها، وأعتقد أن ذلك كان آخر شيء شعرا بأنهما قادران على تحقيقه معاً، فعلى الأقل سيكون لديهما هذه الذكرى الأخيرة معاً".

تقول الممرضة " جميعاً كنا نبكي"، لأن تقرير حالته الصحية يؤكد على أنه لن يعيش حتى الصباح، وأمامه ساعات معدودة، لذلك قمت بأداء خدمة وطقس الاحتفال بالالتزامات التي كانت تتشابه كثيراً مع خدمة الزفاف بالكنيسة.

بذل المريض قصارى جهده لترديد الكلمات لكنه كان يعاني من صعوبة التنفس. كما بذلت شريكته قصارى جهدها لترديد الكلمات لكنها فعلت ذلك والدموع تنهمر على خديها، وكانت العائلة تبتسم وتبكي في نفس الوقت.

كل هذا تم والجميع يرتدي معدات الوقاية الشخصية كاملة، كانت ليلة خيالية للغاية، فعلى الأقل، سيموت هذا المريض وهو يعلم أنه ردد كلمات الالتزام هذه لخطيبته، وستعرف عائلته أنه مات بعد أن فعلها.

كما أن شريكته كانت ممتنة جداً لكل ما جرى، فقد كانت فرصة لأن تكلل وتُسمع خطيبها كلمات الالتزام بميثاق الزواج أيضاً. اكتشفت مديرة قسم مرضى كوفيد 19، جيني مارشال حمد، الأمر عندما استيقظت في صباح اليوم التالي. كان شعورها ممزوجاً بالفرح والأسى، غمرها شعور بالفخر بفريقها وإحساس مرير لموت المريض بعد ساعات فقط.



