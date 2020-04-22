البعوض لا ينقل فيروس «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

من الأسئلة الشائعة منذ بداية جائحة «كوفيد-19»: أيستطيع البعوض نقل للمرض؟ الجواب الذي أكدته مراكز بحثية عدة أنه ما من دليل حتى الآن على أنه يستطيع، صحيح أن معلوماتنا عن الفيروس

مازالت محدودة، لكن تُستبعد جداً قدرة البعوض على أن تُصاب بالمرض أو تنقله. تحتاج إناث البعوض إلى الدم لوضع البيض.

لكن البعوضة في الوقت ذاته لا تنقل «الإيدز» مثلاً، ولا «الإيبولا»:لقلة تركيزه في دمائهم، وبالفعل جُمعت عشرات آلاف حشرات البعوض في إحدى الدراسات، لكن لم يُعثر على أي دليل».

أما فيروس «كورونا» فينتقل بقُطَيرات تكون في الهواء أو على الأسطح؛ وصحيح أنه وُجد في دماء مصابين، لكنْ حتى إن التقطت بعوضة كمية كافية منه عند لدغ مصاب، فلا دليل حتى الآن على أنه سيُعديها، وما لم يُعديها فلن تنقل العدوى إلى غيره.

البعوضة كائن معقد، فهي إن امتصت دماً يتضمن فيروسات، فسرعان ما ينتهي الفيروس في بطنها، ويكون عليه حينئذ أن يصيب الخلايا المبطنة لبطنها، ليهرب ويصيب بقية جسمها، ثم عليه أن يصيب الغدد اللعابية لينتقل إلى شخص جديد عند اللدغ.