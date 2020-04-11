تشكيلة جديدة من الأزياء المحافظة عبر منصة Farfetch

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

يمكن اعتبار التجارة الإلكترونية، واحدة من أهم الوسائل التي يمكن لأفراد المجتمع الاعتماد عليها في الفترة الحالية للتسوق، كما أن هناك العديد من المنصات الإلكترونية الخاصة بالموضة، والتي يمكن اعتبارها منصات مهمة تجمع التصاميم من مختلف دور الأزياء العالمية، وتختار منها ما يناسب جمهورها.

وتعتبر منصة Farfetch واحداً من هذه المواقع الإلكترونية التي تتميز بتقديمها خيارات مناسبة للمرأة العربية عامة، والخليجية خاصة، لما تتميز به القطع من ميلها لأن تكون ذات قصات أنيقة ومحافظة في الوقت ذاته، وقد أعلنت المنصة، عن إطلاقها حملة موسمية تضم أكثر من 1000 تصميم يتميز بالأناقة والراحة بما يتناسب وكل المناسبات. وتصوّر هذه الحملة التي التقطتها عدسة المصور عبدالله المعز المعنى الفعلي للأزياء المحافظة، وتضم التصاميم قطعاً مميزة تحمل بصمة ماركات راقية، مثل «غوتشي»، و«فندي»، إلى جانب ماركات واعدة مثل «لي ماثيوز»، و «إيليوربي».

وتستوحي الحملة إلهامها من موسم الربيع، ويظهر ذلك واضحاً في تعدد الطبقات الجلدية واللون الأبيض، والمجوهرات الجريئة، والساعات الراقية، كما تستعرض الحملة ابتكارات العديد من المواهب التي تنضم إلى مجتمع المنصة، مثل براءة سام، وهو مصمم واعد ولد وترعرع في المملكة العربية السعودية، ويبلغ من العمر 22 عاماً. تعكس تصاميمه جذور ثقافة والده الأفغانية وتراث والدته الماليزية، ويدرس براءة حالياً في الجامعة، ويشارك في حملة هذا العام من خلال تصاميم إبداعية تحمل لمساته الراقية.

تقدم منصة Farfetch تشكيلات أزياء ساحرة تتنوع بين الإطلالات المريحة والمناسبة للنهار، وقطع السهرة الراقية والإبداعات التي تجمع الفخامة المحلية والصيحات العالمية.

- 1000 تصميم تتميز بالأناقة والراحة وتليق لكل المناسبات.