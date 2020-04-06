تقنية جديدة من إنتاج معهد ماساتشوستس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع تفاقم مشكلة نقص معدات الوقاية الشخصية، وتزايد عدد الإصابات بـ«كوفيد-19»، يزداد الطلب على دروع الوجه الواقية ليصل إلى عشرات الملايين كل شهر، الأمر الذي دفع معهد ماساتشوستس للتقنية إلى البدء بإنتاج تقنية جديدة على نطاق واسع، لتغطي الطلب المطرد على الدروع الواقية. وتعرف عملية تصنيع وتصميم الدرع بـ«داي كتنغ»، إذ ستقطع الآلات التصميم على آلاف الصفحات المسطحة، ليبدأ العاملون في المستشفى بطي هذه الصفحات المسطحة لتشكيل الدروع ثلاثية الأبعاد وارتدائها.

وحسب «مرصد المستقبل» التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»، أشار مارتن كولبيبر، بروفيسور الهندسة الميكانيكية ومدير مشروع مانس وعضو فريق معهد ماساتشوستس للتقنية الحكومي لفرص التصنيع لـ«كوفيد-19»، إلى أنه ينبغي لعملية تصنيع الدروع أن تكون سريعةً ومنخفضة الكلفة، لأن الأقنعة تستخدم مرة واحدة. وقال «تقنيتنا تجمع بين مواد منخفضة الكلفة ومعدل إنتاج مرتفع القدرة، لتغطية الطلب على دروع الوجه في البلاد».

وتوفر الدروع المصنوعة من مواد شفافة، وتشبه قناع الحدادين، طبقة حماية إضافية تساعد في إطالة عمر الأقنعة، إذ تقي وجوه العاملين من التلامس المباشر مع جزيئات الفيروس المتناثرة عبر السعال أو العطاس.

اختبر كولبيبر وفريقه النماذج الأولية في المستشفيات، وجاءت تقييمات التصاميم إيجابية، حيث وفرت حمايةً جيدةً ضد جزيئات الفيروس، ورست على أحد التصاميم الذي خضع لبعض التعديلات قبل البدء بإنتاجه بكميات كبيرة.

وتنتج آلات داي كتر المستخدمة دروع الوجه بمعدل 50 ألف درع في اليوم مبدئياً. وقال كولبيبر «يحتمل أن يصل معدل إنتاج الدروع إلى مليون درع يومياً، ما قد يصبح الحل الأمثل في البلاد».

الدروع المصنوعة من مواد شفافة وتشبه قناع الحدادين توفر طبقة حماية إضافية.