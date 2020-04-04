الحركة تحمي من «مرض الجلوس»

المصدر: برلين ■د.ب.أ

قالت الرابطة الألمانية للصحة المهنية، إن «مرض الجلوس» يهدد موظفي العمل المكتبي بصفة خاصة؛ إذ يرفع الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري والسرطان.

كما يؤدي الجلوس لساعات طويلة إلى الإصابة بالبدانة ومشكلات الظهر والعمود الفقري والصداع التوتري. ويمكن لموظفي العمل المكتبي تجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة من خلال المكتب القابل لضبط الارتفاع، والذي يسمح بالمزيد من الحركة أثناء العمل؛ إذ تسهم ديناميكية التبديل بين الجلوس والوقوف في تخفيف العبء الواقع على العمود الفقري. وينبغي أيضاً دمج الأنشطة الحركية ضمن الحياة اليومية كصعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد، والذهاب إلى العمل سيراً على الأقدام أو بواسطة دراجة هوائية، إن أمكن.

ومن المهم أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضة؛ إذ ينبغي الجمع بين تمارين تقوية العضلات ورياضات التحمل كالمشي والركض والسباحة، مع مراعاة ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات أسبوعياً.

- الجلوس لساعات طويلة يتسبب في البدانة ومشكلات الظهر والعمود الفقري والصداع التوتري.