منتجات مختارة لتعزيز صحة وانتعاش البشرة

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

ملح الاستحمام من Hendrix

يعين ملح الاستحمام الوردي المعزّز بالـ«يلانغ يلانغ» على تعزيز الشعور بالانتعاش، وتوفير دفعة قوية من النشاط، ويتميز هذا المنتج بمزج متوازن بين خليط الـ«يلانغ يلانغ» والطين الفرنسي.

وتتميز هذه الأملاح بكونها تعمل على تهدئة الأعصاب، ومنع احتباس الماء في الجسم، ورفع نشاط الدورة الدموية.

يتوافر هذا المنتج بسعر 99 درهماً، كما تتوافر كامل المجموعة في «وجوه» مول الإمارات، و«هارفي نيكلز»، وأيضاً عبر الموقع الإلكتروني Beautysolutions-me.com

كمادات فيتامين «سي»

يتميز هذا المنتج بقدرته السريعة على توفير جرعة تنظيف وانتعاش ونشاط وراحة للبشرة، كما يتميز بكونه يتوافر على شكل كمادات معزّزة بالمنتج، الذي يمكن وضعه مباشرة على البشرة النظيفة، لعمل اللازم.

يتميز هذا المنتج بكونه يعمل على تنشيط البشرة، إضافة إلى توحيد وتفتيح لونها، التي يمكن اعتمادها جزءاً من روتين التنظيف اليومي، لما تتميز به من نسبة من فيتامين «سي» الخالص، إضافة إلى تركيبة من أحماض الفاكهة.

يتوافر هذا المنتج بسعر 285 درهماً في كل من «هارفي نيكلز»، و«بلومينغديلز»، إضافة إلى الموقع الإلكتروني Beautysolutions-me.com