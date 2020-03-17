مصابان بـ «كورونا» في حفل زفاف بالأردن.. وتخوّف على «المعازيم»

أعرب الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، نذير عبيدات، اليوم الثلاثاء، تخوفه من انتشار فيروس كورونا، بعد أن خالط أشخاص في حفل زفاف بمحافظة إربد مصابين بالوباء، وذلك حسب قناة المملكة المحلية.

وقال عبيدات، لبرنامج صباح المملكة: «أتخوف من المخالطين في حفل زفاف إربد.. يجب أن يكون الجميع متنبهاً لهؤلاء الأشخاص، وأن نحاول تتبع كل شخص شارك في الحفل».

وحثَّ كلَّ من شارك في حفل الزفاف بإربد على أولاً أن يلتزم في منزله حتى تتعامل معه الجهات المختصة، والأهم أن يقوم بعزل نفسه بطريقته بما يناسب ظروفه في البيت.

وأكد أنه يمكن الاتصال بوزارة الصحة مباشرة والتبليغ، لكن دون هلع، مضيفاً: «أعتقد أن هناك صعوبة في معرفة كل من شارك في هذا الحفل».

من جهته، قال مدير مستشفى الملك عبدالله، محمد الغزو، إن رجلاً وابنته كانا حاضرين العرس، دخلا إلى المستشفى بأعراض حرارة، وبعد الفحص تبينت إصابتهما بـ«كورونا»، وأحيلا إلى مستشفى الأمير حمزة، مشيراً إلى أن خمسة آخرين حضروا إلى مستشفى الملك أيضاً، وأجريت فحوص لهم وبانتظار النتائج، كما صرح لقناة المملكة.

وأضاف أن فريق تقصي الأوبئة في إربد سيتابع حالات المخالطين ممن حضروا حفل الزفاف. وطلب من كل الحضور الإسراع إلى المستشفى، في حال ظهرت عليهم أي أعراض، لافتاً إلى أن العروسين «أمورهما طيبة.. والحمد لله».