مذاقات فريدة من القهوة في «دبي للمأكولات 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وسّع مهرجان دبي للمأكولات 2020 من نطاق فعاليته لتشمل إلى جانب استكشاف الوجبات الشهية خلطات مختلفة ومذاقات جديدة من القهوة أعدت خصيصاً في الوجهات المشاركة خلال فعالية مذاقات القهوة الحصرية التي تستمر على مدار 18 يوماً.

وتعد الفعالية، التي انطلقت في 26 فبراير وتستمر حتى 14 مارس الجاري، فرصة للجميع للاستمتاع بمذاقات فريدة من القهوة تم تحضيرها على يد خبراء في تسعة مقاهٍ محلية مختلفة، أو إحدى ثلاث علامات عالمية مشاركة بالفعالية، في إطار سعي المهرجان لتقديم نسخة متميزة ومتكاملة تلبي كل احتياجات الزوار. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «كانت القهوة ولاتزال جزءاً متأصلاً من الثقافة العربية، وهي جزء من روتين حياتنا اليومية، وانطلاقاً من حرصنا على شمول وتكامل مهرجان دبي للمأكولات، حرصنا على إفساح المجال لاستكشاف أنواع جديدة من القهوة، لإثراء تجربة الزوار بمذاقات فريدة وحصرية». وأضاف «باعتبارها جزءاً من التراث العريق، تولي دبي اهتماماً كبيراً بالقهوة، إذ باتت المدينة مركز عمليات رئيساً لأشهر العلامات التجارية العالمية، ووجهنا الدعوة لعدد من العلامات المتميزة محلياً وعالمياً للمشاركة في فعالية مذاقات القهوة الحصرية وتقديم أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم طوال أيام الفعالية». وتتضمن النسخة السابعة من مهرجان دبي للمأكولات، التي تقام على مدى 18 يوماً بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من الفعاليات والمسابقات المميزة التي تشمل «رحلة في عالم المذاقات» و«أسبوع دبي للمأكولات» و«كانتين الشاطئ» برعاية اتصالات، ومسابقة «جواهر دبي الخفيّة»، بالإضافة إلى فعاليتي «مهرجان المأكولات في بيتك» و«تذوق على أنغام الموسيقى»، وغيرها.

علامات محلية وعالمية

تضم قائمة الوجهات المشاركة في مذاقات القهوة مجموعة من العلامات المحلية مثل: كباقهوة، ودوه، ودروب كافيه، و20 جرام كافيه، وإماراتي كوفي، ونوسانتارا كوفي روسترز، وأويزو كافيه أند ميني مارت، وأندس كافيه، وسبيل ذي بينز، وون ديجري كافيه، إضافة إلى عدد من العلامات العالمية الشهيرة مثل كوستا كوفي، وكافية فراي، وبوسطن لاين كافيه.

أحمد الخاجة:

«دبي تولي اهتماماً كبيراً بالقهوة، إذ باتت المدينة مركز عمليات رئيساً لأشهر العلامات التجارية العالمية».

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فبراير الماضي انطلقت فعاليات المهرجان التي تتواصل حتى 14 مارس الجاري.