5 نصائح لخفض الوزن ىمن دون جراحة

المصدر: الامارات اليوم

يرى البعض أنّ فقدان الوزن ليس بالأمر الصعب، وهذا صحيح، فإيجاد الدوافع أو المحفزات لمباشرة رحلة إنقاص الوزن هو الأكثر صعوبة.

ولهذا السبب ربما نلاحظ ارتفاعاً في أعداد الأشخاص الذين يعانون زيادة متواصلة في الوزن، في مقابل أعدادٍ أقلّ من أولئك الذين يبادرون فعلاً إلى مباشرة مشوارهم الضروري لفقدان الوزن.

وفي هذا الإطار، تقدم أخصائية التغذية، سينثيا، نصائح تحفيزية تساعد من يرغب في البدء بهذا المشوار، واعتماد نظام صحيّ لفقدان الوزن والحفاظ على الحيوية والنشاط، في الوقت ذاته.

1- لائحة الأسباب

واصل طرح هذا السؤال على نفسك: لماذا يُعتبر فقدان الوزن أولويّة بالنسبة إليّ؟

دَوّن الأسباب الفعلية التي تدفعك إلى فقدان الوزن في لائحة، واجعلها أمام عينيك دوماً لتذكيرك بها، فلقد بيّنت الدراسات أنّ الناس ينجحون في الالتزام بقرار خفض وزنهم متى كان هذا القرار نابعاً من قناعتهم والتزامهم به.

2- أهداف متنوّعة

حدّد أهدافاً واقعية يمكن الوصول إلى تحقيقها بمساعدة اختصاصي التغذية الخاص، فهذا سيساعدك في تجاوز الشعور بالإحباط الذي قد يودي بك إلى الاستسلام. برامج خفض الوزن الشائعة تعدك بفقدان سريع وسهل للوزن، لكنّ الطبّ يوصي بفقدان نصف كيلوغرام إلى كيلوغرام واحد أسبوعياً، لضمان حرق الدهون بأمان، مع الحفاظ على سلامة كتلة العضلات.

3- لائحة غذاء

احتفظ بلائحة تسجل فيها كلّ ما تتناوله من مأكل ومشرب، بما في ذلك الماء والوجبات الخفيفة. من المهم تدوين ما تشعر به، وما تفقده أو تكسبه من وزن، والوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة، وكمية المياه التي تناولتها خلال اليوم، فالمتابعة الذاتية مسألةٌ بالغة الأهمية لتحفيزك على الاستمرار في فقدان الوزن والنجاح في ذلك.

4- احتفل بكل نجاح

احتفل مع أحبّائك وأصدقائك الذين يدعمونك بالإنجازات التي تحقّقها خلال سعيك إلى إنقاص وزنك، وكافئ نفسك كلما أحرزت تقدّماً، فعندما تشعر بالفخر بما تنجزه تزداد حماستك.

5- ناقش مع طبيبك

لا تتردّد في طلب المساعدة من اختصاصي، إذا شعرت أنك غير قادر على الالتزام بنظامك الغذائي المطلوب لبلوغ هدفك في إنقاص وزنك بمفردك. وناقش مع طبيبك المختص الإجراء غير الجراحي الملائم لإنقاص وزنك.