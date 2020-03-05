ألوان حالمة تكسو الجينز في 2020

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

يزهو الجينز في 2020 بألوان الباستيل الحالمة ليمنح المرأة إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة.

وأوضحت مجلة إيلي أن الجينز يتألق هذا العام بالوردي والأصفر والبنفسجي والأخضر، ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تشيع أجواء البهجة والانطلاق.

ولإطلالة أكثر جاذبية وجرأة، أشارت المجلة المعنية بالموضة والجمال إلى إمكانية تنسيق الجينز المزادن بأحد ألوان الباستيل مع توب يزهو بأحد ألوان الباستيل أيضاً، أو تنسيق درجة فاتحة مع درجة داكنة من اللون نفسه كوردي غامق مع وردي فاتح.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر هدوءاً فيمكنها تنسيق الجينز المزدان بأحد ألوان الباستيل مع توب يكتسي بدرجة محايدة كالأبيض والبيج والرمادي.