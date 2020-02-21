هارفي نيكلز دبي يطلق «الواجهة الجديدة» لربيع وصيف 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقدم هارفي نيكلز دبي حملته الدعائية لموسم ربيع/‏‏ صيف 2020، التي تستعرض مجموعات الموسم الجديد الأكثر طلباً من العلامات التجارية؛ مثل: جاكوموس، دولتشي آند غابانا، أليساندرا ريتش، وغيرها المزيد. وكونه ليس مجرد متجر للتسوق بل منصة جديدة لعالم الموضة، فإن الديكورات المجددة حديثاً داخل المتجر تكشف عن أرضيات الأقسام المميزة، لتقدم أجواءً مليئة بالمتعة والإثارة. وباستثناء وسائل العرض التقليدية الخاصة بالترويج البصري، ستكون جميع الأنشطة والورش التفاعلية جديدة كلياً.

وتأتي أحدث صيحات الموضة النسائية المعروضة بمجموعة من الألوان الهادئة؛ حيث تتألق بألوان الباستيل الأنيقة على الأطقم غير الرسمية من ديون لي، وصولاً إلى التنانير المصنوعة من الحرير والريش من نافسيكا سكورتي وأتيكو. وأيضاً تظهر نقاط بولكا بشكل طفيف خلال المجموعات؛ حيث تلعب صيحة النقشات الرقيقة دوراً كبيراً في إضفاء لمسة أناقة على البلوزة الوردية الناعمة والتنورة الضيقة المستقيمة القصة من دولتشي آند غابانا. من ناحية أخرى، تُضفي الإطلالات البيضاء بالكامل من زيمرمان انعداماً لونياً مثالياً لليالي الصيف، كما تميل خيارات الملابس المسائية من رايسا فانيسا إلى التنانير الفضفاضة بالألوان السماوية والحواف المطرزة بالترتر.

وعندما يتعلق الأمر بالأحذية وحقائب اليد، نجد التصميمات العصرية المواكبة لاتجاهات الموضة متألقة داخل المتجر. وتضم مجموعة الأحذية المعروضة أحذية مفتوحة من الأمام لتكشف عن الأصابع، وشباشب دقيقة التفاصيل من تصميم ستود وباي فار وريجينا بيو، كما تأتي حقائب اليد بفئتين من الحجم الكبير والصغير من تصميم بوي وجاكوموس.

وتشهد الملابس الرجالية إطلالة مميزة بالملابس الرياضية، لكنها تميل إلى التصميمات المفعمة بالبساطة والمتحررة من قيود المظهر الرسمي، والقمصان الحريرية، واللمسات النهائية العملية. وتتصدر العلامات التجارية؛ مثل: إليفينتي، إيديسيون إم آر، وأوفيسين جينيرال تجاه الأزياء بتصميماتها المريحة وقمصانها الفضفاضة. ومع ذلك، لا يعني هذا الأمر أن مجموعة الملابس الرجالية لموسم الصيف خالية من المرح. وتتألق بوضوح الطبعات الباهتة المصبوغة بأسلوب العقد والربط من بالم آنجلز على قمصان التشيرت والإكسسوارات، كما تظهر الألوان المموهة البديلة في مجموعات فالنتينو وستون آيلاند، لتُضفي لمسة نابضة بالحياة على الملابس اليومية والأحذية الرياضية.