6 عناصر تعزّز صحة الكبد وتحرق دهون البطن

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

يعد الكبد من أهم الأعضاء الجسم، نظراً لوظيفته، التي تتمثل في إزالة السموم ونقلها إلى خارجه، وكذلك دوره في عملية التمثيل الغذائي، التي تؤثر في زيادة الوزن، وتراكم الدهون في منطقة البطن.

ويمكن تعزيز صحة الكبد عن طريق ستة عناصر غذائية مهمة لعمله، وبالتالي التخلص من دهون البطن:

الأفوكادو

يساعد الأفوكادو على تنظيف الكبد بشكل صحيح؛ إذ يحتوي من ناحية على العديد من العناصر الغذائية والدهون الصحية، ومن ناحية أخرى يساعد الجسم على إنتاج الجلوتاثيون، أحد مضادات الأكسدة الفعالة للغاية، التي تخلص الكبد من السموم، وتعزز عملية الأيض.

عصير الخيار

عصير الخيار يعد المشروب المثالي إذا تعلق الأمر بتنظيف الكبد، ما يساعد على التخلص من دهون البطن.

الشاي الأخضر

يسهم الشاي الأخضر في التخلص من السموم بفعالية، كما أن له تأثيراً مضاداً للأكسدة، ويخفف العبء عن الكبد، ليركز الجسم على حرق الدهون في البطن.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على العديد من العناصر المهمة للجسم، كما أنه يساعد على تنظيف الكبد وإزالة دهون البطن.

الطماطم

الطماطم أحد الخضراوات المهمة عندما يتعلق الأمر بإزالة السموم من الكبد، لاسيما الطماطم الطازجة، إذ تحتوي على معظم العناصر الغذائية القيمة، وهي أفضل طريقة للمساعدة في محاربة الدهون في البطن.

الكركم

يساعد مغلي الكركم على إزالة السموم من الكبد، ويفيد شربه لمدة أسبوع في زيادة التمثيل الغذائي للجسم.