B9 فيتامين يحارب تقصّف الأظافر

المصدر: دارمشتات ■د.ب.أ

أوردت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن فيتامين B9 يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة تقصف الأظافر؛ حيث يلعب هذا الفيتامين المعروف أيضاً باسم حمض الفوليك دوراً كبيراً في عمليات إصلاح الخلايا.

وأوضحت «هاوت.دي» أن فيتامين B9 يساعد على نمو الأظافر بسرعة، ويعمل أيضاً على تمتعها بالقوة والصلابة، مشيرة إلى أنه ينبغي تناول الفيتامين بمعدل يبلغ نحو 300 ميكروغرام يومياً، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين B9 في منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات كالحمص والعدس. كما يمكن تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين B9 تحت إشراف الطبيب.