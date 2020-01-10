«سوالف».. عطور إماراتية بمزيج مبتكر

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

أطلقت «سوالف» مجموعة جديدة من العطور التي تجمع بين الزيوت العطرية العربية والأوروبية، والتي تتنوع بين الجلدية أو الزهور، أو الخشبية، أو الحمضية، أو البخور، بمزج ذكي بينها.

عطور سوالف هي علامة تجارية فاخرة للعطور في الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر باستخدام مواد خام تم اختيارها بعناية لإنشاء روائح فريدة تلبي متطلبات خبراء العطور المميزين.

مع أكثر من 44 عاماً من الخبرة في مجال صناعة العطور، تقدم العلامة التجارية مجموعة متنوعة من العطور، وزيوت العطور المركزة، والبخور، والمعطرات، وخشب العود، ومرطبات الجسد، ومجموعات هدايا مقدمة في زجاجات وعبوات فاخرة.

سوالف للعطور متوافرة حالياً في فروعها في الدولة، إلى جانب متجرها الإلكتروني.