فقدان الوزن غير المبرر ينذر بأمراض خطرة

المصدر: كولن - د.ب.أ

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن فقدان الوزن غير المبرر يدق ناقوس الخطر، حيث إنه ينذر بالإصابة بأمراض خطرة.

وأوضح المركز الألماني أن فقدان الوزن رغم عدم إتباع حمية غذائية، قد يشير إلى التهابات الأمعاء المزمنة، مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، أو اضطرابات الأيض كداء السكري، أو الاضطرابات الهرمونية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية. كما قد يرجع فقدان الوزن غير المبرر إلى الإصابة بالسرطان، كسرطان القولون أو سرطان الكبد أو سرطان البنكرياس. ومن ناحية أخرى قد تكون الأمراض النفسية والأمراض النفس جسدية سبباً لفقدان الوزن غير المبرر، مثل الاكتئاب، واضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي أو الشره العصبي (بوليميا). وتجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء فقدان الوزن غير المبرر، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.