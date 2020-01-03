فوائد استخدام مستحضرات التقشير

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

تعدّ عملية تقشير البشرة من أهم الخطوات الجمالية التي تسعى لها كل سيدة، فهي تهدف إلى التخلص من خلايا الجلد الميت للكشف عن البشرة النضرة والمشرقة. ولتقشير البشرة فوائد عديدة.. وتالياً بعض منها من خبراء الجمال والأعشاب في «هيمالايا»:

يعمل المقشر على إزالة الأوساخ والغبار وحتى مستحضرات التجميل المتراكمة على البشرة، إضافة إلى الجلد الميت وسموم البشرة، مثل مستحضر الفحم الفاعل والشاي الأخضر. يزود مستحضر التقشير البشرة بمضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية نسيج البشرة، وذلك من خلال المكونات الطبيعية التي تدخل في صناعة هذا المنتج، مثل الشوفان والعسل من «هيمالايا». يعمل المقشر على تصغير حجم المسام، ما يمنحك بشرة أكثر جمالاً ونعومة. يساعد المقشر على التخلص من التجاعيد، حيث إن تراكم الجلد الميت على البشرة يسبب لها الجفاف والخشونة، مشكّلاً بذلك بعض الخطوط والتجاعيد غير مرغوب فيها. يعالج المقشر مشكلة انسداد المسام التي عادة ما تؤدي إلى تكّون البثور والرؤوس السوداء، كما يساعد في فتح مسامات الجلد، وذلك يكثف من عملية امتصاص البشرة لمستحضرات الترطيب والتغذية، مثل مستحضر زيت الأرغان من «هيمالايا». يقلل مستحضر التقشير من الالتهابات والتصبغات وينعش البشرة ويحافظ على نضارتها. يكفي استخدام المقشرات (2 - 3 مرات أسبوعياً) للحصول على النتيجة المرجوّة.