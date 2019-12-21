السكر والخبز الأبيض يرتبطان بالأرق لدى النساء الأكبر سناً

المصدر: نيويورك - رويترز

تشير دراسة أميركية إلى أن النساء الأكبر سناً، اللائي يتناولن الكثير من الحلويات والحبوب المصنعة، ربما يعانين الأرق أكثر من نظرائهن اللائي لا يستهلكن الكثير من هذه الأطعمة. وفحص الباحثون بيانات من الغذاء اليومي لأكثر من 50 ألف امرأة، في منتصف الستينات، انقطع لديهن الطمث، الذي يرتبط أيضاً بزيادة في مشكلات النوم والأرق. وركز الباحثون على «مؤشر نسبة السكر في الدم من الأطعمة»، وهو مقياس لعدد الأطعمة التي يستهلكها الشخص، والتي يمكن أن تسهم في زيادة مستويات السكر بالدم. وكانت النساء ذوات أعلى درجات على المؤشر، ما يعني استهلاكهن المزيد من الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والحلويات والمشروبات الغازية المحلاة، أكثر عرضة بنسبة 11% لمعاناة الأرق في بداية فترة الدراسة من النساء في أدنى درجات المؤشر.

ويقول جيمس جانجفيش، كبير باحثي الدراسة وهو من كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك: «تشير نتائجنا إلى أهمية النظام الغذائي، بالنسبة لمن‭ ‬يعانون الأرق».