نصائح من خبراء المظهر والماكياج لإطلالة مثالية

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

لعالم الموضة والجمال قدرة على التغيّر السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خصوصاً والعربية عموماً.

إعداد: ندى الزرعوني

nali@ey.ae

غالباً ما تشمل الإطلالة الأنيقة، دمجاً ذكياً بين الملابس الجميلة والماكياج المناسب لها، لتحقيق الفكرة والتأثير المثالي لما ترغب المرأة في أن تنقله عبر مظهرها، وهي الموازنة التي قد يصعب الوصول إليها، خصوصاً مع الميل والاعتياد على شكل معين من القطع وآخر للماكياج، خصوصاً في غياب النصائح الكافية في كلا المجالين.

ولتحقيق الإطلالات المثالية للصيف المقبل، تعاونت كل من العلامة التجارية الإيطالية «ميموزينا»، وعلامة الماكياج العالمية «ماك» على تقديم ثلاث إطلالات، ومجموعة من النصائح للوصول لمظهر أنيق ومثالي، وتفادي الكثير من الأخطاء التي يمكن أن تحول الماكياج أو الملابس إلى مزيج غير مناسب ومعاكس لما ترغب المرأة بالوصول إليه، حيث قدمت الخبيرة الإقليمية للمظهر، سامانثا فرانسيس بيكر، إضافة إلى خبيرة التجميل العالمية من «ماك»، فيمي جوشي، مجموعة من النصائح حول تغيير وتجديد الإطلالة الواحدة من المجموعة الأخيرة للعلامة التجارية، ولمسات من الماكياج الأنيق والسريع للمرأة العملية.

ابتكرت كل من بيكر وجوشي ثلاث إطلالات يومية ومفضلة لدى المرأة في المنطقة، وهي «الإطلالة اليومية السريعة»، و«إطلالة الأناقة الرسمية»، و«الإطلالة البوهيمية»، وانطلاقاً من الأخيرة، بينت بيكر بأن المظهر البوهيمي، يعتبر أحد أهم وأكثر الإطلالات عملية وانتشاراً في المواسم المقبلة، «لقدرته على التداخل بسهولة ويسر مع مختلف أنواع الملابس والقطع».

للقصيرة

بيكر أشارت الى أن من أهم الصيحات للمواسم المقبلة وأكثرها تناسباً مع المرأة القصيرة هي موضة ارتداء اللون الواحد لجميع القطع، وهو الأمر الذي يعين المرأة القصيرة على الظهور أكثر طولاً، كما أنه وبالرغم من أن الحذاء عالي الرقبة أو «البوت» يعتبر أحد الإكسسوارات التي تزيد من قصر المرأة، إلا أنه يمكن للمرأة القصيرة ارتداؤه شرط أن تلتزم بهذه النصائح، وهي الحرص على تعزيز طول الساق من خلال ارتداء حزام على الخصر العالي، بالإضافة إلى اختيار البوت ذي المقدمة الطويلة والرفيعة، كما يجب على القصيرة أيضاً تفادي سراويل الـ«برمودا» شبه القصيرة والميل للسراويل الطويلة الواسعة بدلاً من تلك الضيقة.

كما نصحت بيكر المرأة الممتلئة عند الخصر أو الأرداف تفادي تحديد هذه المنطقة، أو تعزيز حجمها بالجيوب الكبيرة، أو الكشكشات الإضافية.

وأكدت جوشي أن من أهم النصائح في الإطلالة الصيفية هو تحقيق بشرة برونزية صحية، وذلك من خلال «اختيار بودرة برونزية مناسبة للبشرة وغير لماعة، وتطبيقها على عظمة الخد في خط مستقيم وغير مائل، ما يعين على رفع تقاطيع الوجه»، كما نصحت جوشي باختيار ألوان الشفاه المقاربة للون البشرة مثل اللون المعروف بالـ«نود»، مشيرة إلى أهمية اختيار الدرجة المناسبة «التي أنصح بأن تكون أغمق بدرجتين من لون كريم الأساس المطابق للون البشرة الخاص بك».

«سموكي»

كما أوضحت جوشي أن ماكياج العيون الـ«سموكي» يمكن تحقيقه بقلم كحل واحد فقط، والذي غالباً ما يفضل أن يكون باللون البني الداكن أو المحمر، وتبدأ الفكرة بتلوين الجفن السفلي للعين بقلم الكحل البني، وهي النقطة التي يمكن لصاحبات العيون الصغيرة تفاديها، ومن ثم رسم خط أسمك على الجفن السفلي، وتحديداً تحت خط الرموش السفلية، وآخر عريض على الجفن العلوي المتحرك، ومن ثمة دمج كل ذلك بشكل جيد، وتوزيعه بالطريقة التي تغطي كامل الجفن، وهي الطريقة الأسهل والأسرع لتحقيق هذا النوع من ماكياج العيون دون عناء يذكر، وإنهاء كل ذلك بضربتين كثيفتين من الماسكارا.

وبينت جوشي أن المرأة العملية تحتاج مع نهاية اليوم وبدء نشاطها المسائي، إلى إضافة لمسة من البودرة على منطقة الأنف والجبهة والذقن، وإضافة لمسة من أحمر الخدود الطبيعي، وتعزيز كل ذلك بضربة من أحمر الشفاه الداكن.

للإطلاع على الموضوع بشكل واضح ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

- على المرأة الممتلئة عند الخصر تفادي تحديد هذه

المنطقة، أو تعزيز حجمها بالجيوب الكبيرة،

أو الكشكشات الإضافية.

- على المرأة القصيرة تفادي سراويل الـ«برمودا» شبه

القصيرة، والميل للسراويل الطويلة الواسعة بدلاً

من تلك الضيقة.

- المرأة العملية تحتاج، مع نهاية اليوم وبدء نشاطها

المسائي، إلى لمسة من البودرة على الأنف والجبهة

والذقن، ولمسة من أحمر الخدود الطبيعي، وتعزيز

كل ذلك بضربة من أحمر الشفاه الداكن.