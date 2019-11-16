3 فوائد مميزة في زيت الأرجان الطبيعي

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

سمعنا الكثير عن الاستخدامات المتعددة لزيت الأرجان في العناية بالبشرة والشعر والأظافر، لكن الكثيرين لا يدركون أنه ينبغي أن يستخدم في صورته الطبيعية النقية، حتى تتحقق فوائده بأعلى درجة من الفاعلية.

لذا فإن بحثك عن أفضل زيوت الأرجان الطبيعية العضوية النقية ينتهي عند زيت الجمال الطبيعي Nature’s Beauty Oil، من العلامة التجارية أرجان ليكويد جولد Argan Liquid Gold. هذا الزيت منتج أساسي للعناية لا غنى لك عنه. تعمل مكونات هذا الزيت المغذية مثل فيتامين E ومركب السكوالين والكاروتين والأحماض الدهنية على تغذية البشرة بجميع أنواعها، وعلاج مشكلاتها المختلفة من أجل الحصول على بشرة شابة ونضرة.

يتم الحصول على زيت الأرجان Argan Liquid Oil مباشرة من الموردين في المغرب، وبشفافية كاملة والتزام بكل أخلاقيات الصناعة، وتتم عملية الإنتاج تحت الرقابة لضمان الحصول على الزيت في أنقى صوره، من دون أي إضافات كيميائية أو مواد مخفّفة عند شحنه إلى المستهلكين.

إليك بعض الفوائد الاستثنائية الرائعة في زيت الجمال الطبيعي Nature’s Beauty Oil من Argan Liquid Gold: