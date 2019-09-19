مهرجان الديكور المنزلي ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، بياس مول في أبوظبي، النسخة الثالثة لمهرجان الديكور المنزلي السنوي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للعائلة، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وستضم نسخة هذا العام من المهرجان، التي تستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل، ورش عمل متخصصة بالديكور المنزلي يشارك فيها عدد من خبراء التصميم الداخلي، ومنصات تصميمات منزلية مميزة، إلى جانب عروض أخرى.

وخلال المهرجان، سيكتشف الزوار جملة من الأفكار المبتكرة في عالم التصميم الداخلي والأثاث، من خلال مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي تتناول مختلف الموضوعات التي تخص عالم الديكور الداخلي وتصميم الأثاث، بداية من الطرق البسيطة لتجهيز طاولة الطعام، ومروراً بتصميم غرف المعيشة وتجديد ديكور المنزل الداخلي وتحديد الميزانية الضرورية لذلك، ووصولاً لتصاميم الأثاث وإكسسوارات المطبخ، وطرق عرض الأعمال الفنية والتحف في المنزل، وانتقاء المشغولات والإكسسوارات المنزلية. وسيتمكن المتسوّقون من انتقاء أحدث الإكسسوارات المنزلية والمفروشات من مجموعة من العلامات في ياس مول.

وسيتمكن الزوّار من رؤية مجموعة من التصميمات، منها الكلاسيكي والعصري والتقليدي والفاخر، عبر منصات منتشرة داخل المول.

وأعلنت إدارة ياس مول أن الزوار سيجدون في انتظارهم خيارات متنوعة طوال أيام المهرجان، سواء لتحسين تصميم المنزل بلمسات بسيطة، أو لتغيير الديكور بشكل كامل، أو حتى اكتساب خبرات جديدة حول كيفية اختيار الأثاث.

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أكتوبر المقبل، تُختتم

فعاليات المهرجان

الذي يطرح جملة

من الأفكار المبتكرة.