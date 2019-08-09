99 سبباً لزيارة هيلتون دبي جميرا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هيلتون دبي جميرا هو الوجهة المثالية على شاطئ البحر، لقضاء وقت مرح مع العائلة والأصدقاء في هذا العيد. وتزداد الأسباب التي تدعوكم إلى زيارة هذا المكان الرائع بمطاعمه ومرافقه الممتازة، مع عروض العيد المتنوعة، للفترة الممتدة من التاسع إلى 17 أغسطس.

أشبعوا حواسكم بعيداً عن لهيب الصيف في مطعم «تريدر فيكس» البولينيزي الطراز في قلب «جميرا بيتش ريزيدنس»، أو المطعم الإيطالي المرموق «بيتشه»، حيث يحظى كل ضيف برصيد قيمته 99 درهماً مخصصة لتناول الطعام والمشروبات.

وضمن أجواء الاحتفال في مطعم بيتشه، يمكنكم الاستفادة من عرض العيد الذي يشمل قائمة طعام كلاسيكية من ثلاثة أطباق مختارة من الطهاة خصيصاً لهذه المناسبة، وذلك مقابل 99 درهماً فقط.

كما يقدم مطعم تريدر فيكس في جميرا بيتش ريزيدنس، مشروبه الشهير «ماي تاي» لأول مرة في إبريق، ليتشاركه شخصان أو ثلاثة أشخاص مقابل 99 درهماً فقط، مع الإشارة إلى أنّ سعر كأس واحدة من «ماي تاي» الكلاسيكي يبلغ عادة 62 درهماً، وذلك لشخص واحد، ما يجعل هذا العرض فرصة لا تُفوّت.