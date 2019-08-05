الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة.. علامة تحذيرية

المصدر: برلين - د.ب.أ

تنتاب بعض الأشخاص رغبة شديدة في تناول الأطعمة المالحة.. فعلام يدل ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت خبيرة التغذية الألمانية، إمكه ريزه، أن الرغبة الملحة في تناول الأطعمة المالحة تعد علامة تحذيرية لجفاف الجسم، أو اختلال توازن الإلكتروليت في الجسم، أو إدمان الجسم للملح بسبب الإفراط في تناوله. وأضافت ريزه أن الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة لدى النساء قد تشير أيضاً إلى ما يعرف بالمتلازمة السابقة للحيض.

لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الرغبة الملحة في تناول الأطعمة المالحة.

وبشكل عام، تنصح الخبيرة الألمانية بتناول الملح بكمية لا تزيد على خمسة أو ستة غرامات يومياً، نظراً لأن الإفراط في تناول الملح يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، واحتباس الماء في الجسم، وتدمير بعض بكتيريا الأمعاء المهمة للصحة.